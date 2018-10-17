Голод не тетка: белка не видит преград на пути к пище

Владелец кормушки для птиц смазал прутья маслом.
Но целеустремленную белку этим не остановить!
Упорству этой белки можно только позавидовать.
Владелец кормушки для птиц смазал прутья маслом.
Но целеустремленную белку этим не остановить!
Президент России Владимир Путин заявил, что общественность будет проинформирована о результатах расследования взрыва в Керчи, которое проведут правоохранительные органы и специальные службы.
В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, в среду 17 октября.
Мужчина сам шьет экстравагантные костюмы и "выгуливает" их на улицах.
Проверки хлебной продукции в республике проводятся специалистами Госстандарта два раза в год. Изучаются условия хранения муки, все стадии производства, санитарное состояние пекарен и безопасность электрики.
В Керчинском колледже сработало неустановленное взрывное устройство, в среду 17 октября, по последним данным, в результате взрыва погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали.
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел очередную встречу рабочей группы по вопросу сотрудничества Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба и Абхазского государственного молодежного театра в среду 17 октября.
В результате взрыва в Керчинском коледде погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали.
Жителям Северной Осетии предлагают деньги за сдачу оружия – с начала года власти уже выплатили компенсацию на сумму свыше ста тысяч рублей.
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Чынгыз Айдарбеков назначен министром иностранных дел Кыргызстана вместо ушедшего на прошлой неделе в отставку Эрлана Абдылдаева.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подарит Кишиневу копию меча господаря Молдовы Штефана Великого.
Военный обозреватель Sputnik объяснил, почему оружейный бизнес США в Таджикистане не отвечает интересам Душанбе.
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Правительство Эстонии готово официально отменить действие на территории страны принципа презумпции невиновности для богачей.
Жителям Северной Осетии предлагают деньги за сдачу оружия – с начала года власти уже выплатили компенсацию на сумму свыше ста тысяч рублей.
В американском городе Сан-Хосе решили отпраздновать День независимости Азербайджана.
Замминистра промышленности России заявил, что российский бизнес продолжит сотрудничество с Арменией при любой политической обстановке.