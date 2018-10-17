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Голод не тетка: белка не видит преград на пути к пище

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Упорству этой белки можно только позавидовать.

Владелец кормушки для птиц смазал прутья маслом.

Но целеустремленную белку этим не остановить!



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