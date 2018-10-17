Голод не тетка: белка не видит преград на пути к пище

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Хаджимба выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Керчи В Керчинском колледже сработало неустановленное взрывное устройство, в среду 17 октября, по последним данным, в результате взрыва погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали. 19

Только по понедельникам: Молодежный театр и Абхазский драмтеатр договорились Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел очередную встречу рабочей группы по вопросу сотрудничества Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба и Абхазского государственного молодежного театра в среду 17 октября. 20