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Российские десантники в Египте

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© Видео Минобороны РФ

Тренировка военнослужащих прошла в рамках учений "Защитники дружбы – 2018".

Десантники из России и Египта провели тренировку по совместному штурму лагеря условных террористов, сообщает Минобороны РФ.

Военные выполняли штурм пункта управления "боевиков", используя различные вооружения.

В ведомстве отметили, что десантники обеих стран выполнили поставленную задачу в короткие сроки.

Маневры прошли в 20 километрах от Каира в рамках учений "Защитники дружбы — 2018". Учения продлятся до 26 октября. В них планируют задействовать 15 вертолетов и самолетов различного назначения, а также десять единиц боевой техники и более 400 военнослужащих обеих стран.



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