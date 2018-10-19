Взрыв на заводе пиротехники в Санкт-Петербурге

Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров на территории завода в Гатчине под Петербургом, где произошел взрыв, обрушилось полностью, сообщает РИА Новости.
СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"При взрыве два человека погибли и трое пострадали. Из них один находится в тяжелом состоянии в больнице, двое уже отпущены домой. Детей среди пострадавших нет", — отметили в областном правительстве.