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Взрыв на заводе пиротехники в Санкт-Петербурге

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© RUPTLY.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.

Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров на территории завода в Гатчине под Петербургом, где произошел взрыв, обрушилось полностью, сообщает РИА Новости.

СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"При взрыве два человека погибли и трое пострадали. Из них один находится в тяжелом состоянии в больнице, двое уже отпущены домой. Детей среди пострадавших нет", — отметили в областном правительстве.



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