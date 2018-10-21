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Пожар уничтожил одно из ведущих предприятий цветной металлургии России

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MCHS.GOV.RU

Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч.

При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.

"В ходе разведки помещений предприятия погиб командир отделения пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков. Двое других пожарных — Щепановский и Чебакаури — получили различные травмы", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники.

Следователи во Владикавказе начали проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк".

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.

Теги:
пожаротушение, пожар, Россия


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