Пожар уничтожил одно из ведущих предприятий цветной металлургии России

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч.

При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.

"В ходе разведки помещений предприятия погиб командир отделения пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков. Двое других пожарных — Щепановский и Чебакаури — получили различные травмы", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники.

Следователи во Владикавказе начали проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк".

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.