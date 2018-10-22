"Цыпленок без головы" добрался до берегов Австралии

Новая система подводных камер у берегов Австралии помогла зафиксировать в акватории Южного океана голотурия Enypniastes eximia. Ранее считалось, что этот вид обитает только в теплых водах Мексиканского залива.

Ученые Департамента окружающей среды и энергетики правительства Австралии обнаружили в акватории Южного океана голотурия Enypniastes eximia, которого также называют "морской огурец" или "цыпленок без головы".

До сих пор считалось, что этот вид обитает только в теплых водах Мексиканского залива, у берегов Австралии его раньше не замечали. Исследователи признались, что сначала даже не узнали животное.

Заснять на видео беспозвоночное животное помогла новая система подводных камер.

"Цыпленок без головы" передвигается по дну с помощью щупалец, которые также помогают ему искать съедобные частицы.