Китайское чудо: кадры самого длинного в мире морского моста

Протяженность самого длинного морского моста в мире, который связал Гонконг, Макао и Чжухай, составила 55 километров.

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. Его протяженность составляет 55 километров. Мост связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Инженеры создали сложную структуру, которая состоит из нескольких частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля, длина которого 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао в силу их отношений обязателен пограничный контроль.

Мост должен прослужить до 120 лет и выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров.