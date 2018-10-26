Лучшие роли Николая Караченцова

Артист сыграл более 100 ролей в кино, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось", пишет РИА Новости.
Артист Николай Караченцов скончался в Москве в утром 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия.
Артист сыграл более 100 ролей в кино, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось", пишет РИА Новости.
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