Лучшие роли Николая Караченцова

Артист Николай Караченцов скончался в Москве в утром 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия.

Артист сыграл более 100 ролей в кино, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось", пишет РИА Новости.