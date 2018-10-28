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Большие победы маленьких людей: Кубок Америки среди карликов

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© RUPTLY.

В Буэнос-Айресе стартовал первый чемпионат Южной Америки по футболу среди карликов.

Сражаться за трофей в Буэнос-Айресе будут девять команд из Америки и сборная Марокко. Матчи проходят по правилам футзала на закрытых площадках, в командах по семь футболистов. Специально для участников турнира ворота сделали поменьше.

Цель турнира — искоренение предрассудков.

"Этот проект является примером интеграции, чтобы продемонстрировать, что мы все можем, несмотря на различные возможности, мы простые люди, можем заниматься спортом, и демонстрировать свои способности", — поделился игрок команды Аргентины.

Эти спортсмены мечтают стать паралимпийцами.



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