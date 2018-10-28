День мертвых - праздник для живых

Накануне Дня мертвых, который в Мексике и других странах Латинской Америки отмечают 1 и 2 ноября, в столице прошел парад Катрин.

Мексиканцы верят, что в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

История мексиканского Дня мертвых соткана из бесчисленных обычаев древних ацтеков и других коренных народов доколумбовой Америки, и насчитывает более 3000 лет.

День мертвых отмечают с разным размахом в Мексике и остальном католическом мире, включая Испанию, Италию, Филиппины и страны Южной Америки.

Его отмечают два дня — 1 и 2 ноября. Согласно преданиям ацтеков, 31 октября открываются врата рая, и души усопших детей, ангелитос, спускаются, чтобы на 24 часа воссоединиться со своими семьями. А 2 ноября портал в мир живых раскрывается для духов предков, которые приходят на землю, чтобы насладиться праздником в свою честь.