19:29 28 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR74.67
Поиск
Видео

День мертвых - праздник для живых

Получить короткую ссылку
106 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Накануне Дня мертвых, который в Мексике и других странах Латинской Америки отмечают 1 и 2 ноября, в столице прошел парад Катрин.

Мексиканцы верят, что в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

История мексиканского Дня мертвых соткана из бесчисленных обычаев древних ацтеков и других коренных народов доколумбовой Америки, и насчитывает более 3000 лет.

День мертвых отмечают с разным размахом в Мексике и остальном католическом мире, включая Испанию, Италию, Филиппины и страны Южной Америки.
Его отмечают два дня — 1 и 2 ноября. Согласно преданиям ацтеков, 31 октября открываются врата рая, и души усопших детей, ангелитос, спускаются, чтобы на 24 часа воссоединиться со своими семьями. А 2 ноября портал в мир живых раскрывается для духов предков, которые приходят на землю, чтобы насладиться праздником в свою честь.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Задержанный в наручниках
    Качу, куда хочу!

    В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Девушки исполняют традиционный яванский танец на пляже города Баньюванги, Индонезия
Неделя в объективе: овцы, парад мертвых и бенгальские тигрята
День мертвых – праздник жизни
День мертвых - праздник для живых
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia