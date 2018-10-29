Воздушные бои истребителей: в Краснодарском крае прошли масштабные учения

В Краснодарском крае во время военных учений более 30 истребителей провели учебные пуски ракет на высоте около 12 км.

В учении участвовали более 2 тысяч военнослужащих, были задействованы ракетные катера, малые противолодочные корабли, дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бал", "Бастион" и "Берег", беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты из состава соединений морской авиации и морская пехота Черноморского флота.

Выполняя эпизод учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР провели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника. Фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ сбросили на них бомбы.

В эпизоде были задействованы десять самолетов, беспилотные летательные аппараты и два ракетных катера ЧФ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.