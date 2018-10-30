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Исповедь "зависимых": пациенты реабилитационного центра рассказали о своих проблемах

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Под эгидой Национального антинаркотического союза России в поселке Гулрыпш в мае 2018 года открылся реабилитационный центр для людей с алкогольной и наркотической зависимостью при фонде "Здоровая нация".

Председатель фонда "Здоровая нация "Давид Чан-оглы провел небольшую экскурсию по расположенному в поселке Гулрыпш реабилитационному центру для людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

В открывшемся со второй попытки в мае 2018 года центре есть все необходимые условия для комфортного пребывания пациентов. Там они могут не только общаться и делиться своими проблемами, но и с пользой проводить досуг. Для тех, кто предпочитает более подвижный образ жизни, на заднем дворе есть спортивная площадка с брусьями, штангой и боксерской грушей. Найдется занятие и тем, кто любит работать на земле.

Дом грез: реабилитационный центр в Гулрыпше и его "зависимые">>

На сегодняшний день в этом реабилитационном центре лечение проходят 14 человек. Среди них есть те, кто пытается избавиться от алкогольной, наркотической зависимости и игромании.

Теги:
наркозависимость, Абхазия


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