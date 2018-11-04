Курица исполнила хит "Despacito"

Молодой человек использовал в качестве инструмента для создания новой аранжировки бокалы с водой, металлическую линейку, игрушечное пианино.
Копилка многочисленных каверов на хит "Despacito" пополнилась уникальным исполнением. Резиновая курица дала фору всем остальным каверам, благодаря видеоблогеру с YouTube.
Молодой человек использовал в качестве инструмента для создания новой аранжировки бокалы с водой, металлическую линейку, игрушечное пианино.
Дрон из "Звездных войнов" прикрепили на панцирь черепахи. Что из этого получилось, смотрите на видео.
Хозяин бросил льва в выставленном на продажу доме в пригороде Иркутска и исчез. Ослабевшего от голода и холода хищника приютили в Иркутском зоопарке.
Премьера спектакля "Кьоджинские перепалки" состоится в Русском драматическом театра в четверг 8 ноября.
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Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава завоевал Кубок России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи в воскресенье 4 ноября.
На этой неделе Владимир Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил, что подписал концепцию миграционной политики России.
Заслуженному учителю Абхазии, деятелю науки, заведующему кафедрой педагогики Абхазского госуниверситета Алексею Касландзия исполнилось 80 лет.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды выдающимся гражданам республики.
Почему в школах Азербайджана отсутствуют буфеты, а ученикам приходится обедать вредными продуктами и энергетиками – разбирался Sputnik.
Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.