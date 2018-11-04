19:47 04 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Видео

Курица исполнила хит "Despacito"

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© YouTube/Big Marvel

Копилка многочисленных каверов на хит "Despacito" пополнилась уникальным исполнением. Резиновая курица дала фору всем остальным каверам, благодаря видеоблогеру с YouTube.

Молодой человек использовал в качестве инструмента для создания новой аранжировки  бокалы с водой, металлическую линейку, игрушечное пианино.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

  • Национальная армия Молдовы
    Молдавская стратегия

    Sputnik рассказывает о новой "Военной стратеги" Молдовы: что это за документ и кого будут привлекать в ряды армии страны.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Музей отвратительной еды
Как выглядит самая отвратительная еда в мире
Курица исполнила хит Despacito
Курица исполнила хит "Despacito"
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

Sputnikabkhazia