С комсомольским приветом: смотрите как в Сухуме вскрыли капсулу времени

Капсула времени была заложена в фасад 10-ой средней школы в 1968 году.

Спустя 50 лет школьники и преподаватели Сухумской 10-ой средней школы вскрыли капсулу времени, которую в 1968 году в фасад заложили члены ВЛКСМ. Что школьникам 2018 года хотели рассказать их ровесники из 1968-го, смотрите в видеоматериале Sputnik.