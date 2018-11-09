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С комсомольским приветом: смотрите как в Сухуме вскрыли капсулу времени

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Капсула времени была заложена в фасад 10-ой средней школы в 1968 году.

Спустя 50 лет школьники и преподаватели Сухумской  10-ой средней школы вскрыли капсулу времени, которую в 1968 году в фасад заложили члены  ВЛКСМ. Что школьникам 2018 года хотели рассказать их ровесники из 1968-го, смотрите в видеоматериале Sputnik.



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