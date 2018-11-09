С комсомольским приветом: смотрите как в Сухуме вскрыли капсулу времени

Спустя 50 лет школьники и преподаватели Сухумской 10-ой средней школы вскрыли капсулу времени, которую в 1968 году в фасад заложили члены ВЛКСМ. Что школьникам 2018 года хотели рассказать их ровесники из 1968-го, смотрите в видеоматериале Sputnik.
Капсула времени была заложена в фасад 10-ой средней школы в 1968 году.
Спустя 50 лет школьники и преподаватели Сухумской 10-ой средней школы вскрыли капсулу времени, которую в 1968 году в фасад заложили члены ВЛКСМ. Что школьникам 2018 года хотели рассказать их ровесники из 1968-го, смотрите в видеоматериале Sputnik.
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На сессии Парламента Абхазии 8 ноября было принято постановление о ведении прямой аудио- видеотрансляции открытых заседаний сессий Парламента и электронного архива записей заседаний.
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В Цхинвале прошел вечер, посвященный творчеству классика русской литературы Ивана Тургенева, более 20 школьников получили награды.
Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.