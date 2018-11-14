Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками

В международный день логопеда Sputnik попросил жителей Абхазии вспомнить, а главное – выговорить известные абхазские и русские скороговорки. В стороне не остались даже знаменитости, а что из этого вышло, смотрите в видеоматериале.
Международный день логопеда отмечается в мире 14 ноября.
В международный день логопеда Sputnik попросил жителей Абхазии вспомнить, а главное – выговорить известные абхазские и русские скороговорки. В стороне не остались даже знаменитости, а что из этого вышло, смотрите в видеоматериале.
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Международный день логопеда отмечается в мире 14 ноября.
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Смотрите на Sputnik, какие реставрационные работы проводились в древних мечетях Старого города в Баку и как наследие прошлого выглядит сегодня.
Коммунистическая партия Армении бойкотирует предстоящие внеочередные выборы в парламент республики.