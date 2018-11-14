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Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками

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Международный день логопеда отмечается в мире 14 ноября.

В международный день логопеда Sputnik попросил жителей Абхазии вспомнить, а главное – выговорить известные абхазские и русские скороговорки. В стороне не остались даже знаменитости, а что из  этого вышло, смотрите в видеоматериале.



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