Не укусит за бочок: волгоградец поселил в квартире волка

Житель Волгограда Иван Лебедев приютил волчонка, которого обнаружили в лесу местные фермеры.
Теперь Серый, так мужчина назвал своего необычного питомца, живет в однокомнатной квартире Лебедева вместе с двумя его собаками.
Житель Волгограда приручил волка и поселил его в своей однокомнатной квартире.
Житель Волгограда Иван Лебедев приютил волчонка, которого обнаружили в лесу местные фермеры.
Теперь Серый, так мужчина назвал своего необычного питомца, живет в однокомнатной квартире Лебедева вместе с двумя его собаками.
Рахим посвятил рекорд Рамзану Кадырову и в ближайшее время намерен улучшить свой результат.
Международный день логопеда отмечается в мире 14 ноября.
Рыбаки на реке Гуапоре сняли на видео, как обезьяна спешно переплывала водоем на границе Бразилии и Боливии.
Премьера обновленного спектакля "Гуарапский писарь" в Абхазском драматическом театре состоялась во вторник 13 ноября.
План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 2018 – 2021 годы будет подписан в Сухуме 16 ноября.
Рахим — ребенок из обычной чеченской семьи из села Дуба-юрт, занимается под началом отца в домашних условиях.
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Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.
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В Литве решили наградить группу бывших "лесных братьев" премией Свободы.
Премьер-министр Молдовы заявил, что до конца ноября может быть принято решение об отмене роуминга с Румынией.
В Таджикистане 16 ноября официально запустят Рогунскую ГЭС. Старт работе первого агрегата станции даст президент республики Эмомали Рахмон
В Ташкенте презентовали новый сервис "Яндекс. Махалля" — аналог российской локальной соцсети "Яндекс район".
В Псковской области предложили ввести безвизовый режим с Эстонией и Латвией для развития туризма "выходного дня".
Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственный гимн республики.
Sputnik рассказывает про забавный случай из жизни знаменитого прозаика и журналиста Сергея Довлатова из-за которого на него обиделись армяне.