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Не укусит за бочок: волгоградец поселил в квартире волка

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© RUPTLY.

Житель Волгограда приручил волка и поселил его в своей однокомнатной квартире.

Житель Волгограда Иван Лебедев приютил волчонка, которого обнаружили в лесу местные фермеры.

Теперь Серый, так мужчина назвал своего необычного питомца, живет в однокомнатной квартире Лебедева вместе с двумя его собаками.



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