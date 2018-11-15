Не укусит за бочок: волгоградец поселил в квартире волка

План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 2018 – 2021 годы будет подписан в Сухуме 16 ноября.

Федеральные туроператоры сообщили, что в этом году у них уже сейчас на 20% выросли продажи в прибрежных отелях, потому что горный кластер для довольно специфичного сегмента туристов.