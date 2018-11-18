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Красота воздухоплавания: в Мексике прошел фестиваль воздушных шаров

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Более 150 воздушных шаров поднялись в небо над мексиканским городом Леон.

В шоу приняли участие аэронавты из 23 стран.

17-й Международный фестиваль воздухоплавания увидели около полумиллиона зрителей.



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