Красота воздухоплавания: в Мексике прошел фестиваль воздушных шаров

В шоу приняли участие аэронавты из 23 стран.
17-й Международный фестиваль воздухоплавания увидели около полумиллиона зрителей.
Более 150 воздушных шаров поднялись в небо над мексиканским городом Леон.
В шоу приняли участие аэронавты из 23 стран.
17-й Международный фестиваль воздухоплавания увидели около полумиллиона зрителей.
Глава государства прогулялся по территории обители, принял участие в церковных обрядах и пообщался с духовенством
Премьера трёх эскизов античных произведений творческой лаборатории прошла в РУСДРАМе в субботу, 17 ноября.
Ракета "Союз-ФГ" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-10" на околоземную орбиту.
Международный день студентов ежегодно отмечается в мире 17 ноября.
Сценическое представление "КИНОРЕВЮ", которое пройдет в Сухуме 23 ноября, соберет под одной крышей сразу нескольких звезд российского кино.
IX Кубок мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA состоялся с 10 по 11 ноября в Кисловодске.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что Россия и Япония найдут решение территориального спора и заключат мирный договор.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.
Рижский марафон - единственный в Северной Европе - удостоен "Золотого лейбла" Международной федерации легкой атлетики.
Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.
Узбекская певица прокомментировала скандальную историю с отзывом у нее лицензии из-за неоднозначного клипа.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.