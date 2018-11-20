Как в кино: кадры тумана над рекой Енисей в Красноярске

Густой туман опустился над рекой Енисей в Красноярске. Очевидцы запечатлели кадры, на которых автомобили движутся по мосту, окутанному призрачной дымкой.
Кадры призрачного тумана над Енисеем в Красноярске попали на видео.
Густой туман опустился над рекой Енисей в Красноярске. Очевидцы запечатлели кадры, на которых автомобили движутся по мосту, окутанному призрачной дымкой.
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Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.
Корреспонденту Sputnik Азербайджан удалось попасть на место взрыва в городе Гянджа и снять на видео, как разбирают завалы.
Опубликованы отрывки из готовящейся к выходу автобиографической книги бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.