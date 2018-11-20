Как в кино: кадры тумана над рекой Енисей в Красноярске

Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений в Сочи в среду 21 ноября.

В Абхазии насчитывается около тридцати термальных источников минеральных вод, однако пока только некоторые из них оборудованы и доступны для посещения. Бальнеология, отрасль, которой в ходе войны был нанесен значительный ущерб, сегодня стала постепенно возрождаться.