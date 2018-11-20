13:31 20 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR75.18
Поиск
Видео

Как в кино: кадры тумана над рекой Енисей в Красноярске

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Кадры призрачного тумана над Енисеем в Красноярске попали на видео.

Густой туман опустился над рекой Енисей в Красноярске. Очевидцы запечатлели кадры, на которых автомобили движутся по мосту, окутанному призрачной дымкой.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Снег
    Снежный коллапс

    В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

  • Спички – не игрушка

    В Ташкенте задержали мужчину, вымогавшего у руководителей одного из предприятий 70 тысяч долларов и 7 тысяч коробков спичек.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ледовые страсти на V этапе Гран-при по фигурному катанию
Как в кино: призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске
Как в кино: кадры тумана над рекой Енисей в Красноярске
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

Соцсети

Sputnikabkhazia