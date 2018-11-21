Всевидящий А-50: кадры полета военного самолета

Министерство обороны России опубликовало кадры руления и полета самолетов А-50, снятые с помощью квадрокоптера. Эти машины предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Самолеты А-50 предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Министерство обороны России опубликовало кадры руления и полета самолетов А-50, снятые с помощью квадрокоптера. Эти машины предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Музыкальному театру "Каданс" исполняется пять лет. О том, как проходили первые выступления группы, какие эмоции испытывали юные музыканты и какую роль играет "Каданс" для участников группы, рассказали Sputnik юные исполнители.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале началось в понедельник 19 ноября и продлилось 32 часа.
Побережье испанского городка Сумайи усеяно пластиком, который оставили на пляжах многочисленные туристы.
Корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Калмыкия" Балтийского флота разыграли торпедную дуэль, отработав действия при атаке и контратаке корабля условного противника.
Абхазский лидер на встрече с президентом России в среду 21 ноября отметил, что работа по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно.
Встреча лидеров Абхазии и России прошла в Сочи в среду 21 ноября.
Один человек был ранен и один скончался в результате стрельбы на свадьбе в банкетном зале Сухума 22 сентября 2018 года.
Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".
Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.
В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.
В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный нерешенный вопрос между Минском и Москвой.
Российские вузы начали прием документов на участие в конкурсе на бесплатное обучение для жителей Латвии.
Консерваторы Литвы выступили с резкой критикой Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции ООН.
В Молдове несколько населенных пунктов остаются без света после обрушившихся на страну снегопадов.
В Таджикистане организатора теракта против иностранных туристов в Дангаре приговорили к пожизненному тюремному заключению.
В столице Узбекистане впервые пройдет "День китайской моды", организованный посольством КНР и ташкентским институтом.
Российские пограничники помешали семерым выходцам из африканских стран незаконно перейти границу с Эстонией в районе Печор.
Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".
Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.
В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.