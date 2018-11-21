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Всевидящий А-50: кадры полета военного самолета

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© Foto/ МО РФ

Самолеты А-50 предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Министерство обороны России опубликовало кадры руления и полета самолетов А-50, снятые с помощью квадрокоптера. Эти машины предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Теги:
военная техника, самолет


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