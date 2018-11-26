Беспорядки в Буэнос-Айресе перед финальным матчем Кубка Либертадорес

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков "Бока Хуниорс" плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.

Южноамериканская конфедерация футбола решила перенести ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинским клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" на неопределенную дату, из-за того, что болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки".

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока» просила как минимум перенести время начала игры. Изначально было принято решение перенести начало на один час – с 23:00 на 00:00 по московскому времени, затем стартовый свисток был отложен до 01:15, а в итоге матч был перенесен на следующий день на 23:00 по московскому времени.

Первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября на поле "Боки", завершилась со счетом 2:2.