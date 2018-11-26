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Задержанные корабли ВМС Украины пришвартованы в порту Керчи

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© Sputnik / Алексей Мальгавко

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России 25 ноября.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке экипажи не реагировали, совершая опасное маневрирование.

Суда были задержаны и доставлены в порт Керчи.

Как ранее сообщило МО Украины, распоряжением главы генштаба ВСУ приведены в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения.

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СНБО Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17:00.

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