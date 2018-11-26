Задержанные корабли ВМС Украины пришвартованы в порту Керчи

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке экипажи не реагировали, совершая опасное маневрирование.

Суда были задержаны и доставлены в порт Керчи.

Как ранее сообщило МО Украины, распоряжением главы генштаба ВСУ приведены в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения.

Кошкин о ситуации Керченском проливе: связано с выборной кампанией Порошенко>>

СНБО Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17:00.