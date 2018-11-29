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"Молочные" реки: потоки карстовых вод на время перекрыли дорогу к Рице

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Сильный ливень подтопил участки дорог в районе поселка Бзыбь и на территории Рицинского реликтового Национально парка.

Причиной затопления нескольких участков дороги поселка Бзыбь и Рицинского реликтового Национального парка стал выход карстовых вод на поверхность земли и потоки воды со скал, рассказала директор Нацпарка Рита Лолуа.

Ливень начался рано утром в четверг 29 ноября. Потоки воды обрушили на дорогу камни и грунт, в результате чего движение автомобилей было приостановлено. Разобрали завал с помощью специальной техники и вручную к обеду. По словам Лолуа, такие "капризы" природы - не редкое явление в сезон дождей.



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