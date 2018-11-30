Операцию по спасению космонавтов отработали на Урале

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Тайная жизнь домашних животных: питомцы абхазских знаменитостей Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. О домашних питомцах абхазских знаменитостей, их привычках и тайной жизни, читайте в материале Sputnik. 45

"Бункер на колесах": Аргентинские СМИ оценили лимузин Путина Аргентинские СМИ обсуждают лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20. 2