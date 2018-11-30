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Операцию по спасению космонавтов отработали на Урале

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© RUPTLY.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-11" назначен на 3 декабря.

Военные отработали действия при аварийной посадке космонавтов.

В маневрах были задействованы машины-амфибии "Синяя птица", около 100 человек и 10 единиц авиатехники, включая самоллетф Ан-26 и вертолеты Ми-8.



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