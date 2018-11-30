Операцию по спасению космонавтов отработали на Урале

Военные отработали действия при аварийной посадке космонавтов.
В маневрах были задействованы машины-амфибии "Синяя птица", около 100 человек и 10 единиц авиатехники, включая самоллетф Ан-26 и вертолеты Ми-8.
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-11" назначен на 3 декабря.
Военные отработали действия при аварийной посадке космонавтов.
В маневрах были задействованы машины-амфибии "Синяя птица", около 100 человек и 10 единиц авиатехники, включая самоллетф Ан-26 и вертолеты Ми-8.
Болонг Сонг сажает деревья с 15 лет, освоив метод почковой прививки.
Практически все строения в городе, кроме 450-метрового небоскреба Цзыфэн и нескольких других высотных зданий, оказались полностью скрыты в тумане.
Сильный ливень подтопил участки дорог в районе поселка Бзыбь и на территории Рицинского реликтового национального парка.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" ударили по условному противнику с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. О домашних питомцах абхазских знаменитостей, их привычках и тайной жизни, читайте в материале Sputnik.
Аргентинские СМИ обсуждают лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.
Специалисты Минсельхоза сделали заключение о том, что чайные насаждения в селе Цкыбын Гулрыпшского района не подлежат восстановлению.
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
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Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.