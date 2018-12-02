Второе рождение: в Индии спасли сбитую машиной сову

В индийском городе Джуннар прохожие нашли на дороге сбитую машиной травмированную сову и вызвали спасателей. В специализированном центре помощи диким животным птицу удалось выходить, после чего сову выпустили на волю.
Сбитую машиной сову в Индии сумели вылечить и отпустить на свободу.
В индийском городе Джуннар прохожие нашли на дороге сбитую машиной травмированную сову и вызвали спасателей. В специализированном центре помощи диким животным птицу удалось выходить, после чего сову выпустили на волю.
Российский президент Владимир Путин выразил сожаление, что не удалось полноценно пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита G20.
На нем он мечтает посетить планету 10/7, которую описал в своей книге.
В концерте примут участие победители и лауреаты республиканских конкурсов, а также государственный Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян.
Выглядит изделие, как модель Т-800 из легендарного фильма Джеймса Кэмерона.
О том, как Сухумский ботанический сад готовится к холодам, какие из растений особенно чувствительны к холоду, и как их спасают от "суровой" абхазской зимы, читайте в материале Sputnik.
Новейший комплекс разведки "Пенициллин" способен обнаружить огневые позиции противника в течение пяти секунд в радиусе до 25 километров.
Российский президент Владимир Путин сообщил, что "на ногах" пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита G20.
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.
В Казахстане суд оправдал жительницу Усть-Каменогорска, которую обвинили в колдовстве.
Родственникам вандала, сломавшего инсталляцию "Я люблю Бишкек!" пришлось возместили ущерб городу в размере 860 долларов.
Беларусь и Россия согласовали текст проекта соглашения о взаимном признании виз третьих стран.
Москва призывает ОБСЕ и ЕС дать оценку преследованию властями Латвии журналиста Юрия Алексеева.
Литва стала лидером Евросоюза по переработке пластиковых отходов, среди отстающих – Финляндия и Эстония.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправил в отставку двух своих советников.
В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.
Финансовые переводы трудовых мигрантов в Узбекистане к 2021 году могут вырасти в полтора раза и превысить 7 миллиардов долларов.
Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.