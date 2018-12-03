17:29 03 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.29
  • EUR75.39
Поиск
Видео

Классика от детей: как прошел "Сoncerto grosso" в Сухуме

Получить короткую ссылку
32 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik

Фестиваль классической музыки "Сoncerto grosso" прошел в Абхазской государственной филармонии 2 декабря.

На "Сoncerto grosso" прозвучали произведения мировой классики, специально написанные для солистов с оркестром. А также фортепианные концерты Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Мендельсона.

В фестивале в этом году участвовали 12 музыкантов. Все они победители и лауреаты республиканских и международных музыкальных конкурсов. В этом году они делили сцену вместе с Государственным камерным оркестром под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна.

Проект "Сoncerto grosso" учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
    Чистое небо

    Россия, Таджикистан и Кыргызстан создадут совместную систему ПВО для защиты воздушного пространства регионов ОДКБ.

  • Продажа сухофруктов
    Запретные плоды

    В Россельхознадзоре объяснили, почему у пассажиров из Узбекистана изымают сухофрукты из ручной клади и багажа.

  • Новогодний подарок ветерану
    Дань уважения

    Эстонские волонтеры присоединились к новогодней благотворительной акции по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Парижские жилеты: протесты за снижение налогов на топливо во Франции
Стихи под бит: российский телеведущий Дмитрий Киселев читает рэп в эфире
Стихи под бит: российский телеведущий Дмитрий Киселев читает рэп в эфире
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia