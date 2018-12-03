Классика от детей: как прошел "Сoncerto grosso" в Сухуме

На "Сoncerto grosso" прозвучали произведения мировой классики, специально написанные для солистов с оркестром. А также фортепианные концерты Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Мендельсона.

В фестивале в этом году участвовали 12 музыкантов. Все они победители и лауреаты республиканских и международных музыкальных конкурсов. В этом году они делили сцену вместе с Государственным камерным оркестром под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна.

Проект "Сoncerto grosso" учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.