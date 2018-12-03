Ослепительная красота: в Кении провели конкурс среди альбиносов

У всех участников конкурса красоты в Найроби врожденное отсутствие пигмента меланина, который отвечает за цвет кожи, волос и глаз.

Цель организаторов мероприятия — привлечь внимание к проблеме дискриминации и насилия над людьми с альбинизмом. По их словам, альбиносам приходится сталкиваться с серьезными проблемами: их преследуют ради ритуальных убийств из-за возникших в некоторых африканских регионах ошибочных убеждений, что части тел альбиносов помогают обрести богатства.

Первый в мире конкурс красоты среди альбиносов прошел в Кении в 2016 году.