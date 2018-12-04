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Смартфоны, лего и куклы: абхазские дети рассказали, чего ждут от Деда Мороза

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День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечается 4 декабря.

До Нового года осталось чуть меньше месяца. Многие родители уже заняты поиском подарков и подсчитывают будущие расходы, а дети - тем, что пишут письма Деду Морозу и с нетерпением ждут подарков.

Сухумские дети в основном хотят игрушки или телефоны. Некоторые даже оставляют за Дедушкой право выбора. Для них главное - внимание. 

Нашлись среди опрошенных и те, кто не верит в Деда Мороза и считает, что подарки делают родители. И тем не менее они продолжают писать письма, чтобы родители выбрали правильный подарок.

Подробнее о том, чего хотят абхазские дети получить на Новый год, смотрите в видеоопросе Sputnik.



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