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Лара Крофт из Казахстана: кадры тренировок чемпионки по стрельбе

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© RUPTLY.

Хрупкая девушка из Казахстана обращается с оружием лучше многих мужчин.

Анна Янц - чемпионка Казахстана по практической стрельбе и призер международного чемпионата, а также вице-президент корпуса судей IPSC своей страны.



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