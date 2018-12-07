Лара Крофт из Казахстана: кадры тренировок чемпионки по стрельбе

Анна Янц - чемпионка Казахстана по практической стрельбе и призер международного чемпионата, а также вице-президент корпуса судей IPSC своей страны.
Хрупкая девушка из Казахстана обращается с оружием лучше многих мужчин.
Анна Янц - чемпионка Казахстана по практической стрельбе и призер международного чемпионата, а также вице-президент корпуса судей IPSC своей страны.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с 64 малыми спутниками.
В Индии грабители, покидая место преступления, выстрелили в собаку. Спасателям удалось выходить животное.
Летчики Тихоокеанского флота России отработали электронные пуски ракет по условному нарушителю воздушного пространства.
Компания Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором установила в Мюнхене самую дорогую рождественскую елку Европы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, в каких сферах его республика намерена вести совместную работу с Сирией.
О том, как начать разговаривать на абхазском, что делать, если тебе отвечают на русском и что нужно сделать, чтобы думать на родном языке, читайте в материале Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в Москве в четверг 6 декабря.
Цхинвал отреагировал на заявление генсека НАТО, который потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии.
По маршруту железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс будут курсировать грузовые вагоны, произведенные в Азербайджане.
Sputnik Армения продолжает серию публикаций "Глазами очевидцев", посвященную 30-й годовщине Спитакского землетрясения.
В Минздраве Казахстана назвали фармацевтические препараты, на которые чаще всего жалуются граждане республики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал обеспечить свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории ЕАЭС.
В Минздраве Беларуси рассказали, что только за последние два дня с травмами из-за гололеда к медикам обратилось больше тысячи человек.
Сейм Латвии принял проект резолюции о неприсоединении республики к международному договору ООН о миграции.
Экс-председатель "Движения либералов" Элигиюс Масюлис, который проходит по делу о коррупции, намерен баллотироваться в мэры Клайпеды.
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о заинтересованности страны в традиционных партнерах на постсоветском пространстве.
Выживший при попытке побега член "банды GTA" Хазратхон Додохонов предстанет перед судом.
Ташкент и Минск подпишут соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
По мнению эстонских властей, прибытие в страну, по меньшей мере, трех тысяч мигрантов создаст в республике экстремальную ситуацию.
Цхинвал отреагировал на заявление генсека НАТО, который потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии.
По маршруту железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс будут курсировать грузовые вагоны, произведенные в Азербайджане.
Sputnik Армения продолжает серию публикаций "Глазами очевидцев", посвященную 30-й годовщине Спитакского землетрясения.