Полное погружение: подъезд пятиэтажки в Астане превратили в подводное царство

Четыре года назад в одном из многоквартирных домов Астаны разрисовали стены подъезда в морской тематике. Авторами идеи стали жильцы-строители, которые занимаются ландшафтным дизайном.
Жильцы пятиэтажного дома в столице Казахстана ежедневно после рабочего дня "погружаются в подводный мир".
Четыре года назад в одном из многоквартирных домов Астаны разрисовали стены подъезда в морской тематике. Авторами идеи стали жильцы-строители, которые занимаются ландшафтным дизайном.
Сильнейшее землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней, произошло в Армении в 1988 году. Смотрите на видео, как расчищали завалы в Спитаке.
Пресс-конференция о первом фестивале народных промыслов и ремесел Абхазии прошла в Sputnik в пятницу 7 декабря.
Хрупкая девушка из Казахстана обращается с оружием лучше многих мужчин.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с 64 малыми спутниками.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, в каких сферах его республика намерена вести совместную работу с Сирией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности военной активностью у границ России.
Поэтический вечер, в котором представят 20 мини-спектаклей из отрывков произведений Мушни Ласуриа, посвящен юбилею писателя.
Фильм молодого осетинского режиссера Алана Догузова "Бача" получил самую высокую оценку на международном фестивале в Орле.
Правоохранительные органы России объявили в розыск гражданина Азербайджана за участие в террористических группировках.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что такое "душа Евразии", и об особом месте Астаны в самом ее сердце.
Работники КТРК рассказали, как создавалось телевидение Кыргызстана —самое популярное СМИ страны отмечает 60-летие.
Жители Бреста в недоумении: зачем в центре города сначала установили красивую новогоднюю ель, а через два дня разобрали и увезли. Видео.
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Президента Литвы Далю Грибаускайте наградили за "постоянную поддержку народа Украины" и вручили каску.
Об итогах поездки президента Молдовы в Санкт-Петербург, где состоялась встреча глав государств-участников ЕАЭС – в материале Sputnik.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и СНГ, подготовленную по инициативе Таджикистана.
Индийская компания обучит узбекских специалистов производству мобильных телефонов.
Эстонские власти заявили, что в госструктурах страны нет устройств компании Huawei, и посоветовали не использовать их для секретной информации.
Фильм молодого осетинского режиссера Алана Догузова "Бача" получил самую высокую оценку на международном фестивале в Орле.
Правоохранительные органы России объявили в розыск гражданина Азербайджана за участие в террористических группировках.
Суд в Ереване принял решение о взятии под стражу второго президента Армении Роберта Кочаряна.