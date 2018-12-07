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Полное погружение: подъезд пятиэтажки в Астане превратили в подводное царство

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© Sputnik /

Жильцы пятиэтажного дома в столице Казахстана ежедневно после рабочего дня "погружаются в подводный мир".

Четыре года назад в одном из многоквартирных домов Астаны разрисовали стены подъезда в морской тематике. Авторами идеи стали жильцы-строители, которые занимаются ландшафтным дизайном.



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