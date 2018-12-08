Друзья и коллеги поздравили Sputnik Абхазия с Днем "рождения"

Коллеги, читатели и партнеры Sputnik Абхазия поздравили информационное агентство с четырехлетием, дали оценку его работы и пожелали успехов.

За четыре года работы в Абхазии, на абхазской и русской версии портала информационного агентства и радио Sputnik Абхазия было выпущено 37 тысяч 814 статей, 383 инфографики и 4576 видео на двух языках. В разделе мультимедия выпущено 1176 фотолент, на сайт загружено 44 800 фотографий. За четыре года реализовались 25 спецпроектов в различных сферах, об известных личностях и исторических событиях в Абхазии.

Радио Sputnik вещает на всей территории Абхазии. За все время существования в студии радио побывало 1953 гостей, было выпущено 3747 подкастов, в эфир вышло 110 прямых включений.

В 2016 году на базе информационного агентства открылся пресс-центр Sputnik Абхазия. В нем активно проводятся пресс-конференции с участием политических и общественных деятелей, представителей некоммерческих организаций, были презентованы различные развлекательные, образовательные и благотворительные проекты, проводились телемосты между Абхазией и зарубежными странами. За два года в пресс-центре Sputnik прошло 190 пресс-конференций с участием 445 спикеров.

Количество ежемесячных посетителей с 2015 года увеличилось в семь раз. Если в 2015 году сайт Sputnik в месяц посетили в среднем 3000 человек, то в 2018 году показатели составили 21 000 человек.

Ежегодно увеличивается и количество подписчиков социальных страниц Sputnik. За 4 года самым популярным стал профиль Sputnik на платформе Instagram, где более 40 тысяч подписчиков следят за актуальными новостями и событиями в Абхазии. На втором месте Facebook – более 23 тысяч подписчиков на русской версии и более 3 тысяч на абхазской. Активно следят подписчики и за тем, что происходит за кулисами Sputnik, на страницу Sputnik Abkhazia Bakstage в Facebook подписано более 2 тысяч людей.