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Тысячи Санта-Клаусов: кадры фестиваля "СантаКон" в Нью-Йорке

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Сотни людей в костюмах Санта-Клаусов и других сказочных рождественских персонажей прошли по улицам Нью-Йорка. Смотрите на видео кадры фестиваля "СантаКон".

Фестиваль "СантаКон" проходит уже в 24-й раз. Первый парад Санта-Клаусов состоялся в 1994-м году в Сан-Франциско и теперь проходит в 44 странах мира.



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