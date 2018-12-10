Тысячи Санта-Клаусов: кадры фестиваля "СантаКон" в Нью-Йорке

Сотни людей в костюмах Санта-Клаусов и других сказочных рождественских персонажей прошли по улицам Нью-Йорка. Смотрите на видео кадры фестиваля "СантаКон".

Фестиваль "СантаКон" проходит уже в 24-й раз. Первый парад Санта-Клаусов состоялся в 1994-м году в Сан-Франциско и теперь проходит в 44 странах мира.