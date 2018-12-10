Рогатые монстры: в Мюнхене прошло традиционное шествие Крампусов

В Мюнхене прошло традиционное шествие Крампусов. Это фольклорный персонаж считается злобным спутником Николая Чудотворца. Крампус не дарит подарки, а наказывает детей.
Традиционное шествие людей, наряженных в фольклорных злобных персонажей - Крампусов, прошло в Мюнхене.
В Мюнхене прошло традиционное шествие Крампусов. Это фольклорный персонаж считается злобным спутником Николая Чудотворца. Крампус не дарит подарки, а наказывает детей.
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