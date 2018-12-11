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Пыльная буря: кадры завораживающего природного явления в Аризоне

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© Видео Associated press

Смотрите на видео, как пыльная буря накрывает округ Юма в штате Аризона в США.

Пыльная буря накрыла города американского штата Аризона. Сильный ветер повалил множество деревьев, тысячи жителей остались без электроэнергии. Густая пыль снизила видимость до минимума, поэтому пришлось задержать и авиарейсы.

 



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