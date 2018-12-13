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C зубром на боку: танколет от World of Tanks представили в Беларусии

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© Sputnik

Авиапарк белорусской "Белавиа" пополнился новым "танколетом", презентация воздушного судна в ливрее World of Tanks состоялась в Национальном аэропорту Минск 12 дкекабря.

Новый самолет авиакомпании "Белавиа", раскрашенный в цвета популярной игры компании Wargaming World of Tanks, прилетел в Минск.

На фюзеляже, помимо танка, можно рассмотреть и зубра – одного из главных символов Беларусии.

В салоне создана атмосфера игры World of Tanks: звуковое сопровождение с использованием внутриигровых терминов, а множество элементов интерьера — от шторки между классами до откидных столиков — оформлены в духе игры.

Самолет "Белавиа" стал первым в мире воздушным судном, полностью брендированным компьютерной игрой.



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