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Смертельный трюк: кадры спуска на каяке с 32-метрового водопада

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© Видео AP

Экстремал на каяке спустился с 32-метрового водопада.

Немецкий каякер Адриан Маттерн спустился на каяке с водопада Александра с высоты 32 метра.



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