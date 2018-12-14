Смертельный трюк: кадры спуска на каяке с 32-метрового водопада

Немецкий каякер Адриан Маттерн спустился на каяке с водопада Александра с высоты 32 метра.
Экстремал на каяке спустился с 32-метрового водопада.
Немецкий каякер Адриан Маттерн спустился на каяке с водопада Александра с высоты 32 метра.
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Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.