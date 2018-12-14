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У границы космоса: челнок SpaceShipTwo взлетел на высоту более 80 километров

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© Russia Today .

Суборбитальный челнок SpaceShipTwo удалось поднять на высоту 82,7 километров.

Компании Virgin Galactic удалось вывести суборбитальный челнок SpaceShipTwo на высоту 82,7 километров. Аппарат с двумя членами экипажа приблизился к условной границе космоса — линии Кармана, которая находится в ста километрах над уровнем моря.

Пуск состоялся в пустыне Мохаве на юго-западе США. Самолет-носитель поднял SpaceShipTwo на высоту 14 километров, после чего космический корабль самостоятельно достиг рекордной отметки.

Полет продлился около часа. Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что успешное испытание приближает эру космического туризма.



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