Здоровье, поезд и обогреватель: в "Киараз" зачитали письма детей Деду Морозу

К середине декабря подопечные фонда "Киараз" написали около 500 писем Деду Морозу, в которых они просят его о подарках. В рамках акции "Подари чудо" каждый желающий может взять письмо и исполнить желания детей.

В основном в этом году детвора просит спортивные костюмы и обувь. Семилетний Дато болен, поэтому он попросил у дедушки здоровья, а игрушечный поезд на пульте будет к этому хорошим дополнением.

Письмо от Рафика из Бабушеры было зарегистрировано под 87 номером. Новогодний подарок, который он ждет, вероятно, для всей семьи. Рафик просит только обогреватель.

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" ("Подари чудо") проводится в Абхазии третий год подряд. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Любой желающий может стать для ребенка Дедом Морозом, забрав одно из посланий в офисе "Киараз".