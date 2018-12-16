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Австрийское лакомство по-абхазски: как приготовить Линцерское печенье

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Кондитер-самоучка Амина Кахиа показала, как приготовить рождественское Линцерское печенье.

Sputnik

Для того чтобы приготовить 25 Линцерских печенюшек необходимо:

Для теста:

  • Мука
  • Сливочное масло – 225 граммов
  • Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка
  • Сахар – 1 стакан
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Яйцо- 1 штука

Для начинки:

  • Джем или варенье
  • Сахарная пудра

Приступаем к изготовлению теста для печенья. Для этого просеиваем три стакана муки, добавляем одну чайную ложку разрыхлителя, 225 граммов сливочного масла, один стакан сахара и один пакетик ванильного сахара. Тщательно перемешиваем до образования однородной массы и добавляем одно яйцо. После взбиваем и по необходимости добавляем муку.

© Sputnik /
Приготовление Линцерского печенья

Образовавшуюся массу формируем в колобок, обертываем пищевой пленкой и кладем в холодильник. Тесто должно пролежать там минимум четыре часа. 

Далее раскатываем тесто, но ни в коем случае не размораживаем его в микроволновке, иначе оно может распасться. Толщина теста должна быть не больше трех миллиметров.

© Sputnik /
Приготовление Линцерского печенья

Из раскатанного теста вырезаем формочки. Печенье состоит из двух частей – одна служит в качестве "дна", другая часть – "крыша".

Предварительно за тридцать минут разогреваем духовку до 180 градусов. На противень кладем пищевой пергамент и помещаем печенье в духовку на 7-10 минут.

© Sputnik /
Приготовление Линцерского печенья

Вытаскиваем, "дно" печенюшек намазываем вареньем (лучше всего подойдет малина, ежевика, но можно использовать любое) и закрываем его "крышей". Обильно посыпаем сахарной пудрой.

© Sputnik /
Приготовление Линцерского печенья

Готово! Линцерское печенье можно подавать к новогоднему или рождественскому столу, а храниться оно может до месяца.

Теги:
печенье


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