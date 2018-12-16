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Минимум усилий и продуктов: как быстро приготовить Австрийское печенье

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Кондитер-самоучка Амина Кахиа показала, как приготовить рождественское Линцерское печенье.

Линцерское печенье - традиционное австрийское печенье, которое обычно готовят в новогодние и рождественские праздники.

Замечательное печенье стало продолжением рецепта знаменитого линцерского торта, о котором ходят слухи, что это самый первый торт, упомянутый в истории аж 1653 году.

По самой распространенной версии рецепт принадлежит венскому кондитеру по фамилии Линцер, а по другой — франконскому, Йохану Конрад Вогелю, который в 1823 году в городе Линц дал старт массовому производству тортов и печенья.

Линцерское печенье – это такая  "мини-версия торта", состоящего из двух печений одинаковой формы, "склеенных" между собой джемом, мармеладом или даже желе.

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