Вышинский рассказал о том, что ему инкриминируют

11 декабря в Херсоне состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд в очередной раз отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив журналиста под стражей до 28 декабря. Во время суда представители правозащитной платформы "Успішна варта" пообщались с Кириллом Вышинским.

Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

После этого суд уже несколько раз продлял арест Вышинского, каждый раз на 60 дней. Защита каждый раз пытается опротестовать продление ареста в апелляционной инстанции, однако апелляционный суд каждый раз отказывал в этом. Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона, его здоровье ухудшилось. Представители защиты время от времени навещают журналиста.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.