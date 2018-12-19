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На память о чемпионате: как собака Бусинка из Адлера нашла дом в Перу

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© Видео RUPTLY

Собака по кличке Бусинка нашла нового хозяина благодаря Чемпионату мира по футболу 2018.

Перуанец Рикардо Лазо нашел дворняжку Бусинку в Адлерском районе Сочи на следующий день после матча Перу-Австралия. У собаки была повреждена лапа. Мужчина не остался равнодушным, он помог вылечить животное, а после забрал с собой в Лиму.



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