На память о чемпионате: как собака Бусинка из Адлера нашла дом в Перу

Перуанец Рикардо Лазо нашел дворняжку Бусинку в Адлерском районе Сочи на следующий день после матча Перу-Австралия. У собаки была повреждена лапа. Мужчина не остался равнодушным, он помог вылечить животное, а после забрал с собой в Лиму.