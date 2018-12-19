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Праздник приходит: как Дамаск украсили к Новому году

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В Дамаске впервые с начала войны город украсили к Новому году.

В сирийской столице впервые с начала войны город подготовили к празднованию Нового года. Жители Дамаска фотографируются у городской елки и посещают рождественские базары.



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