Праздник приходит: как Дамаск украсили к Новому году

В сирийской столице впервые с начала войны город подготовили к празднованию Нового года. Жители Дамаска фотографируются у городской елки и посещают рождественские базары.
В Дамаске впервые с начала войны город украсили к Новому году.
В сирийской столице впервые с начала войны город подготовили к празднованию Нового года. Жители Дамаска фотографируются у городской елки и посещают рождественские базары.
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О том, как прошло заключительное судебное заседание по делу об убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на его жену Людмилу Матосян, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Власти США объявили о выводе американских войск из Сирии.
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Новый вид мошенничества угрожает автовладельцам в Казахстане: с них требуют деньги или обещают отправить в полицию фото нарушений.
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Спутниковые данные показывают, что самец переднеазиатского леопарда по кличке Эльбрус не передвигался больше недели – специалисты выдвигают две версии.
В Турции неизвестный спрятал в колесе велосипеда наркотик и отправил его в Баку. Полиция пытается выяснить, кому предназначался груз.
Полиция Армении прокомментировала сообщения СМИ о "наплыве воров в законе" в страну.