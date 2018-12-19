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Кушать подано: в одном из кафе Шанхая официантами работают собаки

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Популярные в Китае корги работают официантами в одном из кафе Шанхая.

В одном из кафе Шанхая предлагают необычный сервис. Здесь принимают заказы от посетителей собаки породы корги, которые щеголяют в футболках с QR-кодами.



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