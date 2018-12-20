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Четырнадцатая Большая пресс-конференция президента России: прямая трансляция

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© Видео РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

Большая пресс-конференция президента России — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года.

Всего Владимир Путин за годы своего президентства провел 13 подобных пресс-конференций, их общая продолжительность – 42 часа десять минут. Рекордным стало мероприятие в 2008 году – тогда глава государства ответил на 106 вопросов за четыре часа 40 минут.

В этом году на событие аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702 человека, в прошлом году их было 1640.

Российские телеканалы отвели на пресс-конференцию три часа эфирного времени: трансляция начнется в 12:00 и закончится в 15:00. Это условно, поскольку ограничения длительности нет.



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