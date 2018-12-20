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Спели на троих: как прошел концерт "Новые голоса" в Госфилармонии

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Концерт вокального проекта "Новые голоса" состоялся в Абхазской государственной филармонии 19 декабря.

Для того чтобы выступить перед абхазскими зрителями, в Абхазию приехали солисты вокального проекта "Новые голоса", это лауреат международных конкурсов, участник музыкального проекта "Голос" Павел Иванов, солист театра "Московская оперетта" Иван Викулов и солист Московской филармонии, лауреат Всероссийской премии "Овация" Игорь Милюков.

Посмотреть концерт вокального проекта "Новые голоса", который стал новогодним подарком для Абхазии, пришло немало людей, хотя зал и не был полон поклонниками музыки. Артисты подготовили для зрителей интересную программу, которая состояла из нескольких блоков.

Начали с арий из классических оперетт, к примеру, ария Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка", ария князя Орловского из оперетты "Летучая мышь".

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Информационное агентство Sputnik – информационный партнер концерта вокального проекта "Новые голоса".

Теги:
"концерт"


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