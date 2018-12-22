Сверим часы: кадры со встречи Деда Мороза и Йоулупукки

В ближайшие сутки в Сочи прогнозируют сильный ветер и дождь с грозой.

Президент Украины в субботу 22 декабря подписан закон о переименовании канонической Украинской православной церкви.

На ежегодном зимнем Арт-маркете, который открылся на площади Свободы в Сухуме в субботу 22 декабря, свои работы представили 75 участников.