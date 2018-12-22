Сверим часы: кадры со встречи Деда Мороза и Йоулупукки

Два зимних волшебника, русский Дед Мороз и финский Йоулупукки, встретились и обменялись подарками.
Подобные встречи - старая традиция, насчитывающая 30 лет.
На российско-финской границе встретились Дед Мороз и Йоулупукки.
Два зимних волшебника, русский Дед Мороз и финский Йоулупукки, встретились и обменялись подарками.
Подобные встречи - старая традиция, насчитывающая 30 лет.
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В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Азербайджан получил первый современный локомотив для железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.
Известный турецкий политик армянского происхождения призвал Анкару идти навстречу конструктивным заявлениям официального Еревана.