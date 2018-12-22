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Сверим часы: кадры со встречи Деда Мороза и Йоулупукки

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На российско-финской границе встретились Дед Мороз и Йоулупукки.

Два зимних волшебника, русский Дед Мороз и финский Йоулупукки, встретились и обменялись подарками.

Подобные встречи - старая традиция, насчитывающая 30 лет.



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