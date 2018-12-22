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Стеклянный Новый год: мастер-класс как нарисовать праздник на окне

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Художница Лали Сакания рассказала и показала, как нарисовать новогодний рисунок на стекле.

Перед тем как начать рисовать на стекле, нужно тщательно его прочистить и не оставлять разводы. После, по словам художницы, нужно просто включить фантазию, а также сделать эскизы на бумаге.

Для рисования на стекле можно использовать специальные краски, а можно простую гуашь. В отличие от акрила она легко смывается и не оставляет следов на стекле.

Миссия - нарисовать Новый год: мастер-класс от сухумской художницы>>

Снег на стекле можно создать с помощью белой краски и обычной губки для мытья посуды. Нарисованный полностью элемент должен сохнуть в течение 10-15 минут. Всего на разрисовку одного окна уходит не больше часа. Рисунок будет держаться до тех пор, пока его не смоют водой.



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