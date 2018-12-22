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Праздник своими руками: в Сухуме начал работу новогодний Арт-маркет

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На ежегодном зимнем Арт-маркете, который открылся на площади Свободы в Сухуме в субботу 22 декабря, свои работы представили 75 участников.

Несмотря на небольшой дождь с утра, на площади Свободы было многолюдно. Мастера на все руки представили свои изделия на суд посетителей и покупателей.

Здесь можно найти изделия ручной работы практически на любой вкус, будь то елочные игрушки из ткани, ювелирные украшения, куклы, мыло, апацха в миниатюре, такие же ауардын (абхазская арба - ред.) или акалат и многое другое.

Новогодний Арт-маркет открылся на площади Свободы в Сухуме>>

Новогодний Арт-маркет будет работать два дня, 22 и 23 декабря. По традиции, часть вырученных от продажи продукции средств направится на помощь многодетным малообеспеченным семьям.



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