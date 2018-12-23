Съедобные и не очень: на Арт-маркете в Сухуме разыграли призы

Зимний Арт-маркет, в котором изделия ручной работы представили 75 участников, проходил в Сухуме с 22 по 23 декабря.

На ежегодном Арт-маркете в Сухуме провели благотворительную лотерею в помощь малообеспеченным семьям из Ткуарчала. В качестве призов организаторы вручали сладости и всевозможные поделки ручной работы.

Для того чтобы определить победителя, ведущий обратился за помощью к зрителям. Первой отозвалась маленькая Нара, с легкой руки которой разыграли пряничный домик. Победителя рядом не оказалось, организатором пришлось звонить по номеру на бумажке.

"Здравствуйте, это из оргкомитета Арт-маркета вас беспокоят. Вы победили в нашей лотерее. Можете прийти и забрать приз? Мы будем здесь до восьми часов. Подходите", - договорилась Ксения с обладателем съедобного домика.

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Новогодний Арт-маркет проводится в Сухуме с 2014 года. В этот раз в нем приняли участие 75 местных мастеров, которые представили свои изделия ручной работы.

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