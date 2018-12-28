Зашли в окно: новогодний десант для маленьких пациентов Морозовской больницы

Деды Морозы и Снегурочки пришли в Морозовскую больницу, чтобы порадовать детей, которые не могут покинуть стены медицинского учреждения.

Московские спасатели и пожарные устроили благотворительную акцию, поздравив пациентов Морозовской детской больницы.

В День спасателя 27 декабря московские спасатели, перевоплотившись в летающих Дедов Морозов и Снегурочек, подарили праздник маленьким пациентам, проходящим лечение в Морозовской больнице.

Многим детям, получающим медицинскую помощь в данном медицинском учреждении, запрещено находиться в многолюдных местах и посещать общественные мероприятия.

Праздничный спасательный десант из шестидесяти Дедов Морозов высадился на крыше больницы и с помощью специального снаряжения появился в окнах палат.