В лютый мороз: самый холодный рынок в мире работает в Якутии

Якутск – самый крупный город, возведенный в зоне вечной мерзлоты. Работать здесь приходится на улице в пятидесятиградусный мороз?
Городской рынок, пожалуй, самый холодный в мире.
Температура в Якутске зимой опускается до минус шестидесяти градусов.
Якутск – самый крупный город, возведенный в зоне вечной мерзлоты. Работать здесь приходится на улице в пятидесятиградусный мороз?
Городской рынок, пожалуй, самый холодный в мире.
Деды Морозы и Снегурочки пришли в Морозовскую больницу, чтобы порадовать детей, которые не могут покинуть стены медицинского учреждения.
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На этих праздниках Sputnik предлагает попробовать особенный рецепт - шоколадные вареники с вишней
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РУП "Черноморэнерго" должно провести мероприятия по выявлению потребления электроэнергии в целях майнинга криптовалют и принять меры по прекращению такого электропотребления.
Одним из основных требований участников движения "желтых жилетов" остается введение процедуры референдума гражданской инициативы, который позволит народу отменять несправедливые законы.
В зимний сезон 2018-2019 годов горнолыжные курорты, здравницы и туристические объекты Краснодарского края посетят около 650 тысяч туристов и экскурсантов, уверен руководителя Федерального агентства по туризму.