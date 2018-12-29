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В лютый мороз: самый холодный рынок в мире работает в Якутии

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© RUPTLY.

Температура в Якутске зимой опускается до минус шестидесяти градусов.

Якутск – самый крупный город, возведенный в зоне вечной мерзлоты. Работать здесь приходится на улице в пятидесятиградусный мороз?

Городской рынок, пожалуй, самый холодный в мире.



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